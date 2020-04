Salzburger Festspiele "wollen keine Ausnahme" in Coronakrise

"Wir wollen keine Ausnahme haben", sagte die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, am Sonntagabend in der ORF-2-Diskussionssendung "Im Zentrum". "Entweder dürfen - unter der Priorität der Gesundheit - alle aufsperren oder niemand." Sie habe jedoch den Verdacht, "dass so ziemlich allen Politikern zweit- bis drittrangig ist, was mit Kunst und Kultur ist."