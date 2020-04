Boris Johnson kehrt Montag in die Downing Street zurück

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach seiner Covid-19-Erkrankung ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte führen. Der 55-jährige Politiker werde zum Wochenauftakt zu seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street zurückkehren, teilte ein Sprecher seines Büros am Samstagabend mit.