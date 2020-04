Homeoffice-Draft in der NFL ohne Pannen und Überraschungen

Beim ersten Homeoffice-Draft in der NFL-Geschichte sind in der ersten Runde große Pannen und große Überraschungen ausgeblieben. Wie erwartet entschieden sich die Cincinnati Bengals am Donnerstag (Ortszeit) mit dem ersten Pick für Quarterback Joe Burrow, der nach 60 geworfenen Touchdown-Pässen bester College-Football-Spieler der USA und zudem mit der Louisiana State University Meister wurde.