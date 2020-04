Tödlicher Alpinunfall bei Lofer

Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Alpinunfall in Salzburg im Gemeindegebiet Weißbach bei Lofer ums Leben gekommen. Der Einheimische wollte in den Leoganger Steinbergen vom "Hochzint" mit seinem Snowboard in Richtung "Niedergrub" abfahren. Da er nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, wurde von seinem Freund die Polizei verständigt.