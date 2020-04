Mann nach Explosion in Kölner Wohnhaus vermisst

Bei einer Hausexplosion in Köln sind am Mittwoch mindestens vier Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde zunächst vermisst, wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte. Die Ursache für die schwere Explosion in dem Wohnhaus im Stadtteil Buchheim war demnach zunächst unklar.