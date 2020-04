Amnesty: Facebook beteiligt sich an Zensur in Vietnam

Das Online-Netzwerk Facebook sieht sich in Vietnam mit Zensur-Vorwürfen konfrontiert. Der US-Internetkonzern beteilige sich an der "skrupellosen Unterdrückung der freien Meinungsäußerung" in dem Land, indem er bestimmte Inhalte auf Anordnung der Regierung in Hanoi blockiere, erklärte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Mittwoch.