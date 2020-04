Kommunisten feiern weltweit 150 Jahre Lenin

Mit roten Fahnen und Nelken haben Kommunisten den 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin als Anführer der Oktoberrevolution und Gründer der Sowjetunion gefeiert. In Moskau legten Parlamentsabgeordnete der Kommunistischen Partei trotz einer strengen Ausgangssperre Blumen am Mausoleum mit dem einbalsamierten Leichnam Lenins nieder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Der nationale Wach- und Sicherheitsdienst erlaubte die Aktion am Mittwoch trotz der Corona-Pandemie. Auch die von dem Oppositionellen Sergej Udalzow geführte Linke Front erinnerte an ihr Idol. Die Partei veröffentlichte im Internet Fotos von roten Fahnen, die von Menschen aus den Fenstern gehängt worden waren. In vielen Ländern feierten die Kommunisten.

In der zu Lenins 100. Geburtstag gegründeten Stadt Sajansk in der Nähe von Irkutsk in Sibirien eröffnete die Verwaltung ein neues Lenin-Denkmal. "Für uns ist das ein Symbol der Gründung der Stadt. Das ist Teil unserer Geschichte. Eine Zukunft haben jene, die sich an ihre Geschichte erinnern und sie achten", sagte Bürgermeister Oleg Borowski einer Mitteilung zufolge.

In vielen Teilen Russlands gelten strenge Ausgangssperren, weshalb größere Aktionen zum Geburtstag Lenins nicht erlaubt waren. Als Anführer der internationalen Arbeiterbewegung gründete Lenin fünf Jahre nach der Oktoberrevolution von 1917 den ersten kommunistischen Staat. Die Sowjetunion war das größte Land der Erde. Sie zerfiel Anfang der 1990er Jahre.

Lenin ist ein Kampfname - zur Welt kam er am 22. April 1870 als Wladimir Iljitsch Uljanow. Bis heute gibt es Tausende Lenin-Denkmäler auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion, aber auch in anderen Staaten. Die Moskauer Metro trägt bis heute Lenins Namen. Die größeren Feierlichkeiten will die Kommunistische Partei zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.