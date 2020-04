Kreml: Dokument zur globalen Waffenruhe bald vor UNO

Die ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat planen in den nächsten Tagen nach Kreml-Angaben eine Videokonferenz zur Frage einer globalen Waffenruhe im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Die Vorbereitung einer solchen Konferenz auf Ebene der Staats- und Regierungschefs laufe, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge in Moskau sagte.