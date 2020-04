Italien richtet Quarantäneschiff vor Lampedusa ein

Italien will ein Quarantäneschiff für Migranten einrichten, die selbstständig die süditalienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreichen. Das Schiff soll zwischen Lampedusa und dem sizilianischen Hafen Porto Empedocle ankern, wie der Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, am Mittwoch in Rom mitteilte.