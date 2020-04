Bundesheer-Rekruten mit illegalen Corona-Kontrollen in Wien

Rekruten des Bundesheeres sollen am Montag auf der Kagraner Brücke in Wien-Donaustadt illegale Corona-Kontrollen durchgeführt haben. Sie flogen auf, nachdem sie auch einen Offizier, der in zivil eine Laufrunde drehte, anhielten. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, bestätigte am Mittwoch einen Bericht des "Kurier". Es werden derzeit Erhebungen in der Causa durchgeführt.