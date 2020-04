Corona Pizzakurier in Indien positiv -72 Familien in Quarantäne

Weil sie Essen von einem beliebten Pizzalokal bestellt hatten, müssen 72 Familien in der indischen Hauptstadt Neu Delhi nun in Quarantäne. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein örtlicher Behördenvertreter der indischen Presse-Agentur IANS am Donnerstag. Der Grund: Ein Pizzakurier des Lokals ist positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden.