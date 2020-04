Von der Leyen entschuldigt sich bei Italien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich am Donnerstag in Brüssel vor dem Europaparlament für das langsame Handeln der EU zu Beginn der Corona-Pandemie und vor allem bei Italien entschuldigt. Gleichzeitig warnte die sie davor, die Europäische Union in der Corona-Krise schlecht zu reden.