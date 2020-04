Gedenken an Nordkorea-Staatsgründer in kleinerem Rahmen

Wegen der Coronavirus-Pandemie in deutlich kleinerem Rahmen als üblich hat Nordkorea am Mittwoch den 108. Jahrestag der Geburt von Staatsgründer Kim Il-sung begangen. Schutzmasken tragende Menschen legten Blumen vor der monumentalen Statue des Staatsgründers in der Hauptstadt Pjöngjang nieder.