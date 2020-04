Testkapazitäten in Österreich werden ab Dienstag erhöht

Neben der ersten Öffnung mancher Geschäfte in Österreich werden nach den Osterfeiertagen auch die Testkapazitäten auf das Coronavirus erhöht. "Wir haben nun immer mehr Kapazitäten und konnten die Logistikkette entscheidend verbessern", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Wochenende. Einen Schwerpunkt bilden dabei Tests in Alters- und Pflegeheimen, wo Hochrisikopatienten leben.