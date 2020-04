Bewaffnete massakrierten 22 Zivilisten im Ostkongo

In dem von einer gefährlichen Ebola-Epidemie geplagten Ost-Kongo haben bewaffnete Milizen in der Nacht zu Ostermontag mindestens 22 Zivilisten getötet. Der Überfall ereignete sich nach Angaben der Zivilgesellschaft an zwei Orten der östlichen Ituri-Provinz. Die Angreifer richteten demnach zunächst in dem Dorf Ndoki-Koli 20 Menschen hin, bevor sie in einem Nachbarort zwei weitere Bewohner töteten.