Äthiopien gibt Tod von 17 Al-Shabaab-Milizionären bekannt

Äthiopiens Streitkräfte haben bei einem Luftangriff gegen die Terrormiliz Al-Shabaab laut eigenen Angaben 17 Extremisten getötet. Die hatten eine Attacke auf einen äthiopischen Konvoi geplant und waren mit dem Verlegen von Sprengminen beschäftigt, wie es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Militärs in Addis Abeba hieß.