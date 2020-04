Taliban kündigen Freilassung von Regierungsgefangenen an

In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban die Freilassung der ersten gefangen genommenen Sicherheitskräfte der Regierung angekündigt. Zwanzig Gefangene würden noch am Sonntag freikommen, teilte ein Sprecher der Taliban per Twitter mit. Sie würden dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Kandahar übergeben.