Alkolenker mit 196 km/h auf der A21 unterwegs

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch schneller dran war ein Wagenlenker am Freitag auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt. Gemessen wurden 212 km/h, auch in diesem Bereich lag die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h. Den Pkw-Lenker erwartet eine Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung.