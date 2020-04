Caritas setzt zu Ostern auf "Distant Socializing"

Die Caritas bietet über die heuer unter besonderen Umständen stehenden Osterfeiertage verstärkt Zeit zum Plaudern an. Seit Dienstag sind die Leitungen von Österreichs "erster Telefonnummer gegen Einsamkeit" (05/1776-100) offen, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in Corona-Zeiten falle vielen Menschen die Decke über Ostern besonders auf den Kopf, hieß es.