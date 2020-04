Dritter Anlauf zur Regierungsbildung im Irak

Auch nach mehreren Monaten ist kein Ende der Regierungskrise im Irak in Sicht. Nachdem mehrere Versuche zur Regierungsbildung gescheitert waren, ernannte Präsident Barham Salih am Donnerstag Geheimdienstchef Mustafa al-Kadhimi zum neuen Ministerpräsidenten. Der 53-Jährige ist in diesem Jahr bereits der dritte designierte Ministerpräsident in Bagdad, der nun die Regierungsbildung vorantreiben soll.