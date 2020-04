Osterreiseverkehr findet laut ÖAMTC heuer nicht statt

Auch wenn dem einen oder anderen es so vorkam, dass es am Gründonnerstag auf Wiener Ausfallstraßen so etwas wie Osterreiseverkehr gab - dem ist nicht so, wie Harald Lasser vom ÖAMTC zur APA sagte. Die Verkehrsexperten gehen von den ruhigsten Ostertagen aus, die sie jemals erlebt haben.