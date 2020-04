Vier Tote bei Brand in Altersheim in Moskau

Bei einem Brand in einem Altersheim in Moskau sind vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens sechs weitere Bewohner wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie das russische Ermittlungskomitee am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren mehr als 50 Menschen in dem von einer Privatfirma betriebenen Heim im Nordwesten der russischen Hauptstadt, als es am Mittwochabend in Brand geriet.