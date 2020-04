Zweiwöchige Feuerpause im Jemen angekündigt

Im Jemen will das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis für mindestens zwei Wochen die Waffen schweigen lassen und damit nach eigener Aussage den Weg zu Gesprächen mit den Houthi-Rebellen ebnen. Die - nach UNO-Angaben einseitige - Waffenruhe werde Donnerstagmittag (11 Uhr MESZ) in Kraft treten, kündigte Bündnissprecher Turki al-Malki nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA an.