Coronavirus an Bord

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Modly © APA (AFP/Getty)

Verteidigungsminister Mark Esper hat am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington mitgeteilt, dass er die zuvor von Marineminister Thomas Modly angebotene Demission akzeptierte. Nachfolger solle Modlys Stellvertreter Jim McPherson werden.

Modly hatte dem Kapitän Brett Crozier vorgeworfen, er habe sich seiner Mannschaft gegenüber als "zu naiv oder zu blöd" verhalten, nachdem dieser in einem Brief an die Militärführung die Evakuierung des nuklearbetriebenen Flugzeugträgers "USS Theodore Roosevelt" gefordert hatte.

"Derbe Stellungnahme"

US-Präsident Donald Trump sagte am Montagabend (Ortszeit), die Äußerungen des Ministers seien "eine derbe Stellungnahme" gewesen. Der Kapitän habe mit dem Brief einen "Fehler" gemacht, er glaube jedoch, dass beide "gute Menschen" seien.

Allerdings nahm in der Folge der politische Druck auf den Marineminister zu, unter anderem forderte die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, seinen Rücktritt.

Fast 200 Infizierte

Unter den gut 4.000 Besatzungsmitgliedern des Flugzeugträgers hatte sich das Coronavirus Sars-CoV-2 verbreitet. In seinem Brief hatte Crozier daher Anfang vergangener Woche die Evakuierung des Schiffs gefordert, um den Tod von Soldaten zu verhindern. Modly hatte wenige Tage später erklärt, Crozier werde mit sofortiger Wirkung seines Postens enthoben, weil er offenbar wegen des Coronavirus überfordert gewesen sei und dann mit dem weit gestreuten Brief gegen die Befehlskette verstoßen habe.

Das US-Militär hat inzwischen die weitgehende Evakuierung des vor der Pazifikinsel Guam liegenden Schiffs eingeleitet. US-Medienberichten zufolge ist das Virus inzwischen bei fast 200 Besatzungsmitgliedern nachgewiesen worden - darunter auch bei Kapitän Crozier selbst.