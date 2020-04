Elf Tote bei Unglück in kolumbianischer Kohlengrube

Bei einem Grubenunglück in einer Kohlenmine in Kolumbien sind am Samstag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien bei der Explosion verletzt worden, teilte die Feuerwehr in der Ortschaft Cucunuba im Departamento Cundinamarca, etwa 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bogota, mit.