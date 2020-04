67-jähriger Bergsteiger in Tirol tödlich verunglückt

Ein 67-Jähriger ist am Samstag beim Bergsteigen in Tirol (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte demnach am Pilgerschrofen in felsigem Gelände 150 Meter ab.