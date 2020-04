Heimische Kulturmanager spenden Teil ihres Gehalts

Während ein Großteil ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurde und damit auch mit Gehaltseinbußen zurecht kommen muss, spenden einige heimische Kulturmanager Teile ihrer Gehälter. So geben etwa die Spitzen der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) und der Bundestheater-Holdinggewisse Prozentsätze ab, wie die "Salzburger Nachrichten" am Samstag berichten.