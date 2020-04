US-Sängerin Selena Gomez sprach über bipolare Störung

US-Sängerin Selena Gomez (27, "It Ain't Me") hat in einer Instagram-Talkshow mit Sängerin Miley Cyrus über ihre bipolare Krankheit gesprochen. Sie habe kürzlich eine der besten psychiatrischen Kliniken in den USA aufgesucht und nach jahrelangen Problemen erkannt, dass sie bipolar sei, erzählte Gomez in der Talkshow "Bright Minded", die Cyrus während der Corona-Krise täglich ausstrahlt.