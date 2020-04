Erneut Schilfbrand am Neusiedler See bei Illmitz

An zwei Tagen hintereinander ist es am Schilfgürtel des Neusiedler Sees bei Illmitz zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr Illmitz auf ihrer Website berichtete, brannte am Donnerstag bei ihrem Eintreffen nach Alarmierung ein Hochsitz und das umliegende Schilf, das vom Wind immer wieder entfacht wurde. Freitag loderten dann erneut die Flammen, kurz vor Mitternacht gab es noch kein "Brand aus".