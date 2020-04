"Nehmt Bedrohung ernst!""Sailing"-Sänger Christopher Cross am Coronavirus erkrankt

Facebook

Dies gab der 68-jährige Musiker am Freitag in seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Gewöhnlich spreche er nicht öffentlich über seine Gesundheit, aber er hoffe, dass die Menschen verstehen, wie ernst und ansteckend diese Krankheit sei.

"Dies ist vermutlich die schlimmste Krankheit, die ich jemals hatte", schrieb Christopher Cross. Er appellierte an seine Fans, die Bedrohung durch Covid-19 ernst zu nehmen. "Es ist eine tödliche Krankheit, die sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt ausbreitet".

Der Softrocker mit der unverkennbar hohen, weichen Stimme stürmte in den 1980er Jahren mit Rock-Balladen wie "Ride Like The Wind" und "Sailing" die Charts. Der gebürtige Texaner stellte 1981 mit seinem Debütalbum "Christopher Cross" bei der Grammy-Verleihung einen Rekord auf. Als erster Interpret räumte er den höchsten US-Musikpreis in den vier wichtigsten Sparten "Bester neuer Künstler", "Bestes Album", "Song" und "Single des Jahres" ab. Erfolg hatte er auch mit dem Titelsong für die Filmkomödie "Arthur - Kein Kind von Traurigkeit", "Arthur's Theme" wurde mit einem Oscar als bester Song gekrönt.