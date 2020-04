StVO-Novelle ermöglicht temporäre Fußgängerstraßen

Mitten in die in Wien schwelende Diskussion um die Öffnung von Bundesgärten bzw. von Straßen für Fußgänger platzt eine StVO-Novelle, die es möglich macht, Straßen in Wohngebieten einfacher für Autos zu sperren und für Fußgänger zu öffnen. Ob Straßen in temporäre Fußgängerstraßen umgewandelt werden, entscheiden die Städte und Gemeinden selbst, erklärte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne).