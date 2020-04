US-Katastrophenschutz bat um 100.000 Leichensäcke

Angesichts der steigenden Zahl von Coronavirus-Toten hat die US-Katastrophenschutzbehörde das Verteidigungsministerium um 100.000 Leichensäcke gebeten. Das bestätigte ein Pentagon-Sprecher am Donnerstag. In den USA sind bereits mehr als 5.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.