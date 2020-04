Bundesregierung weiter gegen Aufnahme von Flüchtlingen

In Griechenland spitzt sich die Situation in den Flüchtlingslagern weiter zu. Ein Lager nahe Athen wurde am Donnerstag abgeriegelt, nachdem 21 Flüchtlinge positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren. Die österreichische Bundesregierung bleibt trotzdem dabei, keine Flüchtlinge aufnehmen zu wollen.