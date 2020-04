Teneriffa: Durch Supermarkt in heimlich geöffnete Bar

Gegen einen dreisten Verstoß gegen die Ausgangssperre in Spanien ist die Polizei auf der Kanaren-Insel Teneriffa vorgegangen: Ein Barbesitzer in Icod de Vinos nutzte eine Verbindungstür zu einem Supermarkt, um trotz der Corona-Krise weiter Alkohol auszuschenken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.