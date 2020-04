Frau attackierte Bekannten in Innsbruck mit Messer

Eine 22-Jährige hat am Mittwochabend im Zuge eines Streits einen 57-Jährigen in dessen Wohnung in Innsbruck mit einem Messer attackiert. Das Motiv war zunächst unklar, weil die Frau vorerst noch nicht befragt werden konnte, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch der APA. Auch in welchem Verhältnis die beiden zueinanderstanden, konnte vorerst noch nicht restlos geklärt werden.