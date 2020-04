Carole King schrieb Hitsong "So Far Away" in Corona-Krise um

US-Sängerin Carole King (78) hat ihren Hit "So Far Away" wegen der Coronavirus-Krise leicht umgedichtet. In ihren Social-Media-Kanälen präsentierte King ein Video, in dem sie Klavier spielt und den Klassiker "So Far Away" anstimmt. Dann fährt sie mit der neuen Textpassage "Everybody has to stay in one place anymore" fort. Jeder müsse nun an seinem Ort bleiben, forderte die Sängerin.