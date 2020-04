Salzburg-Profis verzichten auf Teil ihres Gehalts

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Krugfoto)

"Die finanziellen Mittel gehen an Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen im Umfeld des Clubs, die in eine finanzielle Notlage geraten sind und dringend Hilfe benötigen", hieß es in der Aussendung. "Respekt an die Spieler, die mit ihrer Initiative großes Verantwortungsbewusstsein zeigen", begrüßte Stephan Reiter, Salzburgs Kaufmännischer Geschäftsführer, diese Initiative seiner Profis.