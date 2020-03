Mehr Testen spart Geld durch geringere Spitalkosten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Die Forscher um Bernardo Sousa-Pinto vom Center for Health Technology and Services Research in Porto führten eine gesundheitsökonomische Analyse durch: Sie rechneten für Portugal, aber auch Österreich, Norwegen, Südkorea und Italien den Testkosten die verminderten Spitalkosten gegen, weil man dadurch Krankheitsfälle früher und besser erkennt, und Ansteckungen vermeidet.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass Covid-19-Tests in größerem Maßstab insgesamt Kosten spart", schrieben sie in der Fachpublikation. Nur wenn kaum jemand infiziert ist, würden die zusätzlichen Testkosten die Einsparungen im Krankenhausbetrieb übertreffen.

Dies gilt sogar, wenn man die Behandlung von Corona-Patienten "nur" so teuer wie bei anderen Lungenentzündungspatienten ansetzt, obwohl sie wahrscheinlich einen deutlich höheren Preis hat, erklären die Forscher. Zusätzlich habe man die indirekten Kosten noch gar nicht einberechnet, zum Beispiel durch Produktivitätsausfälle der Erkrankten, deren Ansteckung man mit intensiveren Tests vermeiden hätte können. Die Testkosten könnten außerdem durch neue, günstigere und schnellere Diagnosekits auch noch sinken.

"Zusammengefasst, zeigt unsere Studie, wie wichtig es ist, die Testkapazitäten zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu steigern, um Krankenhauseinweisungen zu vermeiden und damit den Druck auf das Gesundheitssystem zu mindern, sowie die Prognosen für die Patienten zu verbessern", so die Forscher.