Erneut Journalistin in Mexiko ermordet

Erneut ist in Mexiko eine Journalistin ermordet worden. Die Reporterin María Elena Ferral, die für die Tageszeitung "Diario de Xalapa" tätig war, sei im Bundesstaat Veracruz in einen Hinterhalt geraten und erschossen worden, teilten lokale Behörden am Montag mit. Ferral sei gerade in ihr Auto eingestiegen, als zwei Männer auf Motorrädern sich ihr genähert und Schüsse auf sie abgefeuert hätten.