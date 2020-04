19 Tote bei Waldbrand in chinesischer Provinz Sichuan

Facebook

Nach Behördenangaben begann der Brand am Montagnachmittag (Ortszeit) in der Präfektur Liangshan und entwickelte sich schnell zu einer "direkten Bedrohung" für Xichang. 1.200 Menschen seien aus ihren Häusern an sichere Orte gebracht worden.

Mehr als 140 Feuerwehrfahrzeuge, vier Hubschrauber sowie fast 900 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Hinzu kamen demnach mehr als 2.000 Nothelfer. Auch am Dienstag waren noch Feuerwehr-Hubschrauber zur Bekämpfung des Feuers im Einsatz.

Nach Berichten der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua gab es in den vergangenen Tagen in der Präfektur Liangshan eine ganze Reihe an Waldbränden. Im April vergangenen Jahres waren in der Präfektur bei einem schweren Waldbrand 27 Feuerwehrleute ums Leben gekommen.