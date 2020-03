Amnesty-Direktor wegen Situation in Ungarn sehr besorgt

Der Direktor von Amnesty International Ungarn, David Vig, hat das am Montag im Rahmen der Corona-Krise beschlossene Notstandsgesetz in Ungarn als "sehr ernstes Thema" bezeichnet. Im APA-Gespräch sagte er, dass die Situation in Ungarn immer schlimmer werde. Insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung, Medienfreiheit, die Arbeit von Gerichten und das Eigentumsrecht seien gefährdete Bereiche.