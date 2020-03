Vater und Vierjähriger starben bei Wohnhausbrand in Bayern

Tödliches Brandunglück in Niederbayern: Ein 46 Jahre alter Mann und sein vierjähriger Sohn sind bei einem Feuer in ihrem Zuhause ums Leben gekommen. Die Ursache des Brandes am Mittwoch in dem Einfamilienhaus in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.