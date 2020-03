Deutlich mehr als 4.000 Coronavirus-Infizierte in Österreich

Facebook

28.391 Personen wurden bisher in Österreich getestet. Von den 4.486 bestätigten Fällen entfallen die meisten auf Tirol mit 1.067 und Oberösterreich mit 764 Infizierten. In Niederösterreich gab es 610 Erkrankte, in Wien 562, in der Steiermark 504, in Salzburg 405, in Vorarlberg 354, in Kärnten 135 und im Burgenland 85. Die Zahl der genesenen Österreicher wurde bei der Bekanntgabe Dienstagfrüh nicht aufgelistet, das wird in den nächsten Tagen wieder erfolgen. Zuletzt waren es neun Patienten.

Die meisten Todesfälle waren mit elf in Wien zu beklagen. In der Steiermark starben nach offiziellen Zahlen fünf Menschen, wobei Montagabend ein sechster Fall aus dem Bezirk Leibnitz gemeldet wurde. In Niederösterreich starben offiziell drei Menschen am Coronavirus, das Bundesland zählte allerdings bereits den siebenten Fall. Im Landesklinikum Melk starb in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger. In Oberösterreich und im Burgenland waren es je zwei Covid-19-Tote, in Kärnten und in Tirol laut Gesundheitsministerium je einer.

In Tirol gab es indes zwei weitere Coronavirus-Todesfälle. Die Verstorbenen waren 77 und 89 Jahre alt und waren bereits wegen schwerer Vorerkrankungen stationär aufgenommen worden, teilte das Land mit. Im Zuge der Einlieferung in das Krankenhaus Zams waren sie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Land sind daher vier Personen in Tirol am Coronavirus gestorben. Das Gesundheitsministerium wies jedoch - vor Bekanntgabe der nunmehr Verstorbenen - nur einen Coronavirus-Todesfall für Tirol aus.

Weltweit wurden bisher insgesamt 381.621 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.553 davon meldete China. Bisher haben sich global 101.806 Menschen von Covid-19 wieder erholt.