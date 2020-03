Coronavirus - US-Billionen-Konjunkturpaket gerät ins Stocken

Die Verhandlungen um ein Coronavirus-Konjunkturpaket in den USA in Höhe von mehr als einer Billion Dollar (900 Milliarden Euro) sind ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket am Sonntagabend bei einer prozeduralen Abstimmung. Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details verhandelten, gab es immer noch größere Differenzen.