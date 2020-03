Mattarella: Italiens Erfahrung soll Welt nützlich sein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Mattarella dankte in einem Schreiben an seinen deutschen Amtskollegen Frank Walter Steinmeier für die Nähe Deutschlands in Zeiten der Krise. "In vielen italienischen Regionen wird die ältere Generation dezimiert", schrieb Mattarella, der die Pandemie als "unerwartete und akute Gefahr" bezeichnete.

In dieser Krisenphase sei der Zusammenhalt in der EU besonders wichtig. Die EU handle mit "Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit in dieser neuen, dramatische Situation", sagte das Staatsoberhaupt. "Es ist wichtig, dass unsere europäische Mitbürger die Nähe der Europäischen Union empfinden."