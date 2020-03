Pereira verschiebt Festival in Florenz auf Herbst

Der Intendant des Florentiner Opernhauses, Alexander Pereria, arbeitet auf eine Verschiebung des ursprünglich vom 23. April bis zum 23. Juli geplanten Festivals "Maggio musicale fiorentino" auf den kommenden Herbst hin. "Wir würden am liebsten sofort starten, doch wie ihr alle wisst, ist dies jetzt nicht möglich", so Pereira in einer Videobotschaft.