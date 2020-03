Vier mit Coronavirus Infizierte starben in Österreich

In Österreich gibt es vier weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. In der Steiermark starben in der Nacht auf Mittwoch zwei Männer, Jahrgang 1940, in Oberösterreich eine 27-Jährige. In Niederösterreich verstarb ein Mann im Landesklinikum Melk. Drei hatten schwere Grunderkrankung, der vierte einen anderweitigen medizinischen Notfall.