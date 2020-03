Ungarische Grenzsperre bereitet in Nickelsdorf Probleme

Die ungarische Grenzsperre hat am Dienstag für Probleme beim burgenländischen Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gesorgt. Durch die Schließung der Grenze für den Personenverkehr kam es auf der Ostautobahn (A4) zu einem zwischenzeitlich insgesamt mehr als 30 Kilometer langen Stau. Ab 21.00 Uhr soll die ungarische Grenze nun kurzfristig geöffnet werden.

Rumänische und bulgarische Staatsbürger dürfen die Grenze dann für einige Stunden passieren. Diese Information habe man am Nachmittag von ungarischer Seite erhalten, berichtete die Polizei. Damit habe sich die Lage am Grenzübergang auch deutlich beruhigt.

Für Rumänen, die aus Österreich durch Ungarn in ihre Heimat reisen wollen, gibt es ab Dienstagabend einen "humanitären Korridor", um durch Ungarn durchzureisen. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt. Bis Mitternacht steht diese Möglichkeit auch bulgarischen Staatsbürgern offen, sagte er. "Herausforderungen" gebe es auch an der österreichisch-deutschen Grenze. Derzeit gebe es noch beim Grenzübergang Suben einen 15 bis 20 Kilometer langen Stau. "Wir arbeiten mit deutschen Behörden daran, die Situation aufzulösen", sagte er. Wichtig sei jedenfalls, dass der Gütertransit weitergeht, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, betonte der Minister.

Seit Mitternacht waren die Grenzen zu Ungarn für den Personenverkehr geschlossen, ausgenommen waren lediglich ungarische Staatsbürger. Zahlreiche bulgarische und rumänische Staatsbürger, die auf dem Rückweg aus Deutschland in ihre Heimatländer waren, durften nicht nach Ungarn einreisen. Laut dem rumänischen Außenminister Bogdan Aurescu saßen rund 3.500 Rumänen in Nickelsdorf fest. Diese sollen am Abend in ihre Heimat zurückgeholt werden, nachdem Ungarn einen einmaligen "humanitären Korridor" zugesagt habe.

Weil einige Pkw direkt bis zur Grenze gefahren waren und sich dort ein Stau gebildet hatte, gab es aber auch für Lkw zeitweise kein Weiterkommen, berichtete die Landespolizeidirektion. Der Lkw-Stau war etwa 22 Kilometer lang, die Pkw stauten sich auf einer Länge von rund zehn Kilometern. Zwischenzeitlich war laut Polizei weder die Ausreise nach Ungarn noch die Einreise nach Österreich möglich, weil Menschen, die auf eine Gelegenheit zur Durchreise durch Ungarn warteten, den Grenzübergang in beiden Richtungen blockierten. Das Rote Kreuz versorgte die Wartenden mit Trinkwasser. Medizinische Notfälle gab es laut einem Sprecher nicht.

Am Dienstagnachmittag kam der Schwerverkehr dann langsam wieder ins Rollen, nachdem die Blockaden aufgelöst worden waren. Durch Durchsagen entlang der Staulinie habe man die Menschen über die Entwicklungen informiert, hieß es vonseiten der Polizei.

Ab Mittwoch werden die acht kleineren der insgesamt 14 Grenzübergänge in die Schweiz und nach Liechtenstein geschlossen. Seit Samstag waren an den Grenzen zur Schweiz und nach Liechtenstein sporadisch Sichtkontrollen durchgeführt worden. Nach dem Abschluss der logistischen Vorbereitungen wurde in der Nacht auf Dienstag mit den rigorosen Übertrittskontrollen begonnen.

Staatsbürger aus der Schweiz, Liechtenstein und Italien dürfen nun nur dann noch nach Österreich einreisen, wenn ihnen ein ärztliches Gesundheitszeugnis bescheinigt, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Attest darf nicht älter als vier Tage sein. Österreichische Staatsbürger bzw. Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Bundesgebiet können natürlich weiterhin nach Österreich kommen, müssen sich hier allerdings für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp bleibt erlaubt.

Von diesen Maßnahmen ausgenommen sind die Berufspendler, die die Grenze täglich passieren müssen, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Etwa 16.000 Vorarlberger arbeiten in der Ostschweiz bzw. in Liechtenstein.

Kärntens Grenzübergänge zu Slowenien werden ab Mittwoch teilweise gesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bleiben nur der Karawankentunnel (A11) und der Loibltunnel (B91) 24 Stunden täglich geöffnet, an kleineren Übergängen kommt es zu Einschränkungen. Die Kontrollen sollen weiterhin so wie bisher, also ohne flächendeckende Gesundheitschecks, über die Bühne gehen. Konkret wird der Grenzübertritt an den Grenzübergangsstellen Lavamünd und Grablach auf die Zeit von 5.00 bis 23.00 Uhr beschränkt, der Wurzenpass wird in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt. Alle anderen Kärntner Grenzübergänge zu Slowenien werden für den gesamten Verkehr gesperrt.