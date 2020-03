EU-Gipfel zur Eindämmung von Coronavirus

Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs berät am Montag um 17.00 Uhr in einer Videokonferenz über die Coronavirus-Krise. Dabei soll es um einen zunächst auf 30 Tage befristeten Einreisestopp an den EU-Außengrenzen gehen, welchem die EU-Regierungen zustimmen müssten. Weitere Themen sind unter anderem Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und die Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung.

Auch die Unterstützung von Forschungsaktivitäten sowie die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Krise sollen diskutiert werden. EU-Ratspräsident Charles Michel verkündete den EU-Sondergipfel gestern via Twitter.

Am Montagnachmittag teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zudem mit, dass es einen zunächst auf 30 Tage befristeten Einreisestopp an den EU-Außengrenzen geben soll. Dieser betreffe alle "nicht notwendigen Reisen", so von der Leyen. Ausnahmen soll es für Menschen geben, die im Gesundheitswesen arbeiten, Pendler im Grenzgebiet, Personen mit Diplomatenstatus sowie europäische Staatsbürger, die nach Hause kommen. Die Maßnahmen sollten auch von jenen Schengen-Staaten umgesetzt werden, die keine EU-Mitglieder sind, wie Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen.

Wie ein EU-Kommissionssprecher am Dienstag sagte, seien auch Waren von den Einreisebeschränkungen nicht betroffen, Flugreisen seien nicht "ausdrücklich" betroffen. Zudem gilt der befristete Einreisestopp dem Sprecher zufolge nicht für "Personen, die internationalen Schutz benötigen".

Mit der Maßnahme will die Brüsseler Behörde offenbar den Wettlauf der Mitgliedsstaaten eindämmen, die bei ihren Versuchen zur Eindämmung des Coronavirus nacheinander auf Grenzschließungen gesetzt hatten. Neben den acht Schengen-Staaten, die die EU-Kommission bereits von der Schließung ihrer Grenzen informiert hatten, sind am Dienstag den Angaben eines EU-Kommissionssprechers zufolge Estland und Norwegen hinzugekommen. Damit ist die Liste der Staaten auf zehn gestiegen: Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Dänemark, Polen, Litauen, die Schweiz, Estland und Norwegen.

Die Kommission hat gestern auch Leitlinien für Grenzmaßnahmen an den EU-Binnengrenzen präsentiert. So sollen unter anderem "grüne Fahrspuren", eingerichtet werden, um allen notwendigen Gütern - zum Beispiel medizinischer Ausrüstung und Lebensmitteln - Vorfahrt zu gewähren. Dazu findet nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission morgen ein EU-Verkehrsministerrat per Videokonferenz statt.