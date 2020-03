EU-Innenminister beraten über Migration und Coronavirus

Die EU-Innenminister beraten am Freitag in Brüssel über die Spannungen an der griechisch-türkischen Grenze. Zudem soll über die Zusammenarbeit gegen das neuartige Coronavirus diskutiert werden. Dabei soll es etwa darum gehen, wie Informationen besser miteinander geteilt werden können. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wird aufgrund von "dringlichen Verpflichtungen" in Österreich bleiben.